وحدة برق تواصل اطلاق البالونات الحارقة وترقب لرد "اسرائيل" على مطالب المقاومة

واصلت وحدة برق الجهادية والوحدات المتخصصة كافة اليوم الخميس إطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" ردًا على تنصل حكومة نتنياهو من تنفيذ تفاهمات التهدئة المتفق عليها منذ 2014.

وذكر مراسلنا أن وحدة برق الجهادية وبالمشاركة مع وحدة وعد التحرير أطلقتا منذ صباح اليوم الخميس عدد كبير من البالونات الحارقة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ما أدى إلى حرق مساحات واسعة من الاحراش الزراعية في المستوطنات.

وأوضح مراسلنا بأن وحدات اطلاق البالونات ستواصل عملها حتى تحقيق التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات التي اتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ بداية شهر اغسطس حالة من التوتر الكبير بين الشباب الثائر وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي هدد بتنفيذ عملية عسكرية ضد القطاع في حال لم يتوفر الهدوء على طول الحدود.

وكان الوفد الأمني المصري بذل جهودًا لتوفير الهدوء لكنه فشل في تحقيقها أمام تعنت "إسرائيل" في تنفيذ تفاهمات التهدئة المتمثلة برفع الحصار وتنفيذ المشاريع الانسانية وتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

فشل الوفد الامني المصري دفع الوفد القطري متمثلًا بالسفير محمد العمادي لزيارة قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء، حيث أكدت مصادر خاصة، أن المقاومة أبلغت العمادي بتمسكها بجميع المطالب الانسانية لتوفير الهدوء لمستوطني "غلاف غزة"، وزادت عليها مطالب جديدة تتمثل بتوفير مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا.