توقف رسام كاريكاتير أردني لإدانته التطبيع الاماراتي

أوقفت السلطات الأردنية، مساء الأربعاء، رسام الكاريكاتير المعروف عماد حجاج، إثر رسم اعتبر "مسيئا لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي" الأخير، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال موقع "خبرني" المحلي، إن "التوقيف جاء على خلفية قضية إلكترونية"، فيما ذكر موقع "عمون"، أن "مدعي عام العاصمة أوقف حجاج الذي يعمل بصحيفة قطرية على ذمة التحقيق لرسمه كاريكاتير اعتبر مسيئا"، دون مزيد من التفاصيل.

كما أكد موقع "عمان نت"، أن "التوقيف تم على خلفية رسم كاريكاتير انتقد الإمارات".

من جهته، أكد نضال منصور، مدير مركز حماية الصحفيين (مستقل)، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نحن الآن متواجدون أمام مكتب المدعي العام في قصر العدل بالعاصمة عمان؛ حيث سيعرض الزميل حجاج عليه".

وتابع: "المدعي العام هو صاحب الكلمة الآن في إخلاء سبيله أو توقيفه.. الاحتجاز والتوقيف عقوبة مسبقة".

وحول سبب التوقيف، أضاف منصور "لم نعرف السبب حتى الآن، وتوصيف التهمة التي ستنسب إليه".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رسما كاريكاتوريا لحجاج نشر في صحيفة "العربي الجديد" (مقرها لندن) أمس الأربعاء، سخر فيه من موقف الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد رفض "إسرائيل" بيع واشنطن طائرات "إف 35" لأبوظبي، بعد أسبوعين على تطبيع العلاقات بين الأخيرة و"تل أبيب".