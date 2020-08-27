الصحة العالمية: سنؤمن مسحات مخبرية ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا في غزة

أكد مدير منظمة الصحة العالمية بغزة عبد الناصر صبح، أن دخول فيروس كورونا إلى قطاع غزة لم يفاجئ المنظمة مطلقًا، فهي على دراية حتمية بأن الفيروس سيدخل إلى القطاع كباقي دول العالم.

وقال صبح في تصريحات اعلامية: إن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة، فالقطاع الآن بحاجة ضرورية لإغاثة عاجلة لحماية السكان من خطر فيروس كورونا القاتل".

وأضاف: "إن المنظمة ستعمل على توفير وتأمين مسحات مخبرية وحاجات أساسية إلى قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا الأسبوع القادم".

وأشار إلى أن المطلوب الآن هو معرفة الخارطة الوبائية لتتبع المصابين ومحاصرة الفيروس (كوفيد-19)، مطالبًا جميع السكان للحد من الحركة والالتزام بحظر التجوال لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.

وثمن مدير منظمة الصحة العالمية بغزة عبد الناصر صبح دور وزارتي الصحة والداخلية في قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "المرحلة الحالية لا تتوقف على وزارتي الداخلية والصحة بل المسؤولية مشتركة".