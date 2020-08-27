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في ذكرى اغتياله .. الجهاد الاسلامي: أبو علي مصطفى أيقونة ثورية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:02 - 27 اغسطس 2020
حركة الجهاد حركة الجهاد
تقارير
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قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مسيرة القادة الشهداء وحدت الشعب الفلسطيني وعززت التفافه حول خيار المقاومة.

جاء ذلك في تغريدات على حساب حركة الجهاد عبر تويتر، اليوم الخميس لمناسبة ذكرى اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد "أبو علي مصطفى".

وأضافت الحركة في تغريداتها: القائد أبو علي مصطفى أيقونة ثورية، واغتياله لم يوقف نهج الثورة الذي يمضي به رفاقه نحو العودة والتحرير".

وأكدت الجهاد الإسلامي أنها في ذكرى اغتيال القائد الوطني "أبو علي مصطفى" متمسكة بالعمل المقاوم مع الكل الوطني صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال.

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