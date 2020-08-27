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هنية: اتفاق التطبيع الإماراتي طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - الأناضول
  • 13:31 - 27 اغسطس 2020
هنية هنية
تقارير
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اعتبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الخميس، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"

وقال هنية، في لقاء صحفي مع الإعلام التركي في مدينة إسطنبول، إن "اتفاقية التطبيع الإماراتية طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده إسرائيل".

وأضاف: "من المؤلم أن هناك دولا عربية تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة".

وتابع هنية: "الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها يرفضون تطبيع الإمارات".

وحذر من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسرا لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل".

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