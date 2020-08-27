تركيا تعتبر تصريح الإدارة الامريكية بشأن استقبال وفد من "حماس" "تجاوز للحدود"

اعتبرت السلطات التركية، اليوم الخميس، تصريحات الإدارة الامريكية بشأن استقبال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وفد من حركة "حماس" في أنقرة، بأنه تجاوز للحدود، مؤكدةً رفضها لها جملة وتفصيلا.

وأوضحت أنقرة تركيا في بيان، أن وصف الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية الممثل الشرعي لحركة "حماس" التي وصلت السلطة عبر انتخابات ديمقراطية في قطاع غزة بأنه "إرهابي" لن يساهم بدعم مساعي تأسيس السلام والاستقرار بالمنطقة.

وشدّدت على أنه لا يحق للولايات المتحدة إطلاق تصريحات بهذا الخصوص بحق دول أخرى، خاصة وأنها تقدم دعمًا علنيًا لمنظمة "بي كا كا" التي تصنفها بنفسها منظمة إرهابية، وتستضيف زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي، على أراضيها.

وأشارت انقرة إلى أن "الإدارة الأمريكية قطعت كافة اتصالاتها بالإدارة الفلسطينية وشعبها، وباتت على جهل بالحقائق الجارية في المنطقة".

ودعت تركيا، واشنطن إلى ضرورة "التخلي عن استخدام قوتها ونفوذها في المنطقة لخدمة مصالح "إسرائيل" فقط، واتباع سياسات متوازنة عوضًا عن ذلك، وبدء مساعي حل الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي على أسس القانون الدولي والعدل والحق".

وزار وفدٌ قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنيّة، السبت الماضي، تركيا، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، لبحث الجهود في الدفاع عن القضية الفلسطينية.