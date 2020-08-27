السماح للمزارعين بغزة بتسويق منتجاتهم في الأسواق والمحالات التجارية

سمحت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، للمزارعين بتسويق المنتجات الزراعية والخضروات في الأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة، وذلك ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.

وقررت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وزارة الزراعة، السماح للمزارعين بالتوجه إلى أراضيهم الزراعية وقطف المحاصيل الزراعية والخضروات وبيعها للمواطنين بالاسعار المعتمدة والتي تم نشرها على موقع الوزارة (اضغط هنا).

ودعت الوزارة، المزارعين و التجار الي ضرورة الالتزام بهذه الأسعار، وعدم رفعها، منبهةً إلى أن أي تاجر يقوم برفع الاسعار او الاحتكار يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وأكدت الاقتصاد، اليوم، أنها حررت نحو 60 محضرًا لتجار مخالفين قد تلاعبوا في الأسعار، موضحةً أنها نظمت 75 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والتجار لمراقبة الأسعار.

وبينّت أنها تحفظت على كميات من الخضروات لدى بعض التجار لعدم التزامهم بالأسعار التي تم تحديدها لهم.

وذكرت أنها حررت محضر ضبط لموزع البان لعدم التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة، وتحرير تعهدات واستدعاءات بحق تجار رفعوا من أسعار الخضروات والبيض.

ودعت الوزارة، المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

الجدير بالذكر، أعلن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، ليلة أمس، عن قرار تمديد حظر التجوال الشامل في كافة محافظات قطاع غزة لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد.