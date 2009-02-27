نائب هنية: باب الحوار مفتوح مع جميع دول العالم وأرسلنا رسالة لأوباما عبر « كيري »

فلسطين اليوم : غزة

كشف نائب رئيس حكومة هنية في غزة زياد الظاظا، أن حكومته كانت خلال فترة الحرب الأخيرة على غزة تعقد اجتماعاتها من خلال مجلس مصغر كان بمثابة لجنة طوارئ تدير كل الفعاليات والأنشطة داخل القطاع.

وأشار الظاظا – الذي يشغل حقيبة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة- في تصريحاتٍ صحفية إلى أن عمل ذلك المجلس المصغر يقوم بالتعاون مع موظفي ومنتسبي الحكومة المدنيين والعسكريين، موضحاً أن التواصل كان يجري بالطريقة المباشرة عبر الطرق الخاصة بخطة الطوارئ.

ورحّب الظاظا بالحوار مع كافة دول العالم بمن فيها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، قائلاً:" نحن نرحب بأي تفاهم من أي شخصية وازنة في العالم وسنتعامل بنفس الايجابية والديناميكة والباب الحوار مفتوح مع جميع دول العالم ما عدا الاحتلال الإسرائيلي لكن بدون شروط وعلى قاعدة الاحترام المتبادل".

وفيما يتعلق بصحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول بعث حكومة هنية رسالة لأوباما عبر كيري الذي زار غزة مؤخراً، أكد نائب هنية صحة هذه الأنباء، موضحاً أنها "تأتي في إطار التواصل في مع جميع دول العالم لإظهار وجهة نظرنا".