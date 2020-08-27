الشيخ عدنان: هدم المنشآت الفلسطينية بالضفة عدوان وعربدة صهيونية

استنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس 27/8/2020، عمليات هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية في الضفة المحتلة بحجة عدم الترخيص، واصفا ذلك بأنه (عربدة صهيونية وعدوان).

وقال عدنان في تصريح صحفي:"هدم الاحتلال في وادي السيق ومدخل عرابة عدوان وعربدة صهيونية " عادّاً الفلسطيني الذي يبني في المناطق التي يمنع الاحتلال البناء فيها، مجاهدا بماله ونفسه ولا يقل عن من يجاهد في جبهة القتال.

وأضاف بالقول: بئس المال العربي والإسلامي ذلك الذي لا يُقدَّم للمرابطين في القدس وفلسطين، بينما الاحتلال يهدم منازلهم ويشرد ساكنيها".

وأكد الشيخ عدنان أن الرد على هدم الاحتلال للمساكن والمنشآت الفلسطينية يكون بإعادة بناء ما تم هدمه وعدم ترك أصحاب المباني المهدومه لوحدهم.

و هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مبنى قيد الإنشاء، وأخطرت بهدم منجرة، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

إذ هدمت جرافات الاحتلال مبنى "مخبز" قيد الإنشاء على مفترق عرابة، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيته للمواطن رامي احمد أبو مشايخ، وسلمت المواطن مصطفى عليان حماد، إخطارا بهدم منجرته لذات الذريعة.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، ثمانية بركسات في تجمع وادي السيق شرق رام الله.

وخلال شهر يوليو المنصرم، هدمت قوات الاحتلال (18) منزلا، وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت (104) منشأة ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.