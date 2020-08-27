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تحذر التجار من مخالفة التعليمات

اقتصاد غزة تحرر 60 محضرًا بحق مخالفين تلاعبوا في الاسعار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:47 - 27 اغسطس 2020
اقتصاد غزة تحرر 60 محضرًا بحق مخالفين تلاعبوا في الاسعار اقتصاد غزة تحرر 60 محضرًا بحق مخالفين تلاعبوا في الاسعار
تقارير
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حذرت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميس، التجار من التلاعب بأسعار السلع، مشددةً على أن كل من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، في ظل ظروف استثنائية يشهدها قطاع غزة، بعد اكتشافات إصابات بفيروس كورونا، وإعلان حظر التجوال.

وأكدت الاقتصاد، أنها حررت نحو 60  محضرًا لتجار مخالفين قد تلاعبوا في الأسعار، موضحةً أنها نظمت 75 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والتجار لمراقبة الأسعار.

وبينّت أنها تحفظت على كميات من الخضروات لدى بعض التجار لعدم التزامهم بالأسعار التي تم تحديدها لهم.

وذكرت أنها حررت محضر ضبط لموزع البان لعدم التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة، وتحرير تعهدات واستدعاءات بحق تجار رفعوا من أسعار الخضروات والبيض.

ودعت الوزارة، المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة ( اضغط هنا).

الجدير بالذكر، أعلن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، ليلة أمس، عن قرار تمديد حظر التجوال الشامل في كافة محافظات قطاع غزة لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد.

 

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