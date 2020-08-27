القدرة: حجم فيروس كورونا "محدود"والإصابات لا تظهر عليها أعراض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة اليوم الخميس 27/8/2020، أن حجم الإصابات بفيروس كورونا داخل المجتمع محدود، ولدى الوزارة قدرة على احتواء الفيروس.

وأوضح في تصريحات متلفزة لقناة الأقصى تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه خلال الأيام القادمة قد يكشف عن مزيد من الإصابات المصابة بالفيروس، لافتاً إلى أن الإصابات المكتشفة لا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، أبناء شعبنا المحافظة على المجتمع ومنع التجول والتزام البيوت.

وبين القدرة، أن الوزارة مازالت تتلقى اتصالات على الرقم 103 والاتصالات كشفت عن عدد من الإصابات.

وكانت وزارة الصحة سجلت حالتي وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي ، فيما تم تمديد حالة الطوارئ في كافة المحافظات لمدة 72 ساعة.