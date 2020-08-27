تغريدة لأمير أردني على "تويتر" تُثير جدلاً بعدما هاجم التطبيع الاماراتي

أثارت تغريدة منسوبة إلى الأمير الاردني "علي بن الحسين" على موقع "تويتر"، أهان فيها دولة الامارات بعد تطبيعها مع (إسرائيل)، جدلاً كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية.

وتداول مستخدمي المنصات الرقمية، تغريدة الأمير علي الأخ غير الشقيق لملك الأردن، ويظهر فيها مشاركته رابط مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطانية، ينتقد التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي بشدة.

واعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الحالي، التوصل إلى اتفاق يقضي بموجبه التطبيع بين الامارات و(إسرائيل)، فيما رفضته الشعب الفلسطيني بشدة وفصائل البارزة، واعتبرته، عبر بيان، "طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

الاتفاق بين الامارات واسرائيل .. اختراق أم خيانة ؟

عنوان مقال في ميدل ايست آي البريطانية منشور مع صورة مقلوبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تحتها وصف (خائن)

يعيد الأمير الأردني #علي_بن_الحسين نشره على حسابه الشخصي pic.twitter.com/0jbA7M1TS2 — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) August 26, 2020

عنون المقال في "ميدل إيست آي": "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: اختراق كبير أم خيانة"، وحمل صورة "مسيئة" لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

التغريدة المنسوبة للأمير الأردني أثارت ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، لما زعم أن شقيق ملك الأردن نشره.

واعتبر آخرون، أن التغريدة تعتبر عن رأي شخصي يخص الأمير علي بن الحسين، فيما ذهب فريق إلى أنها تمثل الموقف الرسمي للأردن.

وسائل إعلام إماراتية، أكدت أن الأمير الأردني حذف التغريدة من حسابه، بعدما أثارت غضبًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنقسم المغردون إلى مؤيد ومعارض، فمنهم من مدح تغريده الأمير علي بن الحسين، والأخر هاجمها، واعتبرها إهانة لـ"محمد بن زايد" ولـ "الامارات".

وزار وزير الخارجية الامريكية، مايك بومبيو، الامارات، الاسبوع الحالي، قادمًا من (إسرائيل)، وبحث مع أمير إمارة أبو ظبي محمد بن زايد سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

الأكاديمي الإماراتي المقيم في #أبو_ظبي عبدالخالق عبدالله يسيء للأمير #علي_بن_الحسين..

الأمير لم يسئ لأحد ولم يتجاوز على أحد، نشر مقالا تحدث عن التطبيع وعن طعن الفلسطينيين في الظهر .. ما رأيكم؟ pic.twitter.com/cq0qAOWW8z — تامر الصمادي (@TamerSmadi) August 26, 2020

لا يضر السحاب نبح الكلاب .. هكذا هم دائما المهمشون في الارض يبحثون عن الجبال الراسخة لكي يظهرون مرة اخرى ولكن المسكين "علي" اختار اعلاها واصعبها فلم تكن عنده الجرأة الكافية لاثبات شجاعته المؤقتة فوقع على رأسه فحذف ما كتب .. حقيقة#علي_بن_الحسين #الاردن pic.twitter.com/ZLhi1oqvze — sAs ???????? uAe (@972_sas) August 26, 2020

اذا نطق السفيهه فلا تجادلوه فعقله لم ينضج بعد وادراكه للحقائق معدوم ..كل التحية والتقدير لموقف الامير #علي_بن_الحسين https://t.co/8TGyzsN8y8 — Fatmah Alshaikh (@Fatmah_Alshaikh) August 26, 2020

بس والله برد قلوبنا #علي_بن_الحسين — تميمية (@splendid_qatar) August 26, 2020

كله كوم ، والأردنين اللي قاعدين ينزلوا بيانات واعتذارات للإمارات بإسم الأردن كوم ثاني. ????????????#علي_بن_الحسين@AliBinAlHussein



#اللي_بعده — عاصم دقامسه | Asim Daqamseh (@assem_daqamseh) August 26, 2020