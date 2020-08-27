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تغريدة لأمير أردني على "تويتر" تُثير جدلاً بعدما هاجم التطبيع الاماراتي

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 11:24 - 27 اغسطس 2020
تغريده لأمير أردني على ""تويتر" تُثير جدلاً بعدما هاجم التطبيع الاماراتي تغريده لأمير أردني على ""تويتر" تُثير جدلاً بعدما هاجم التطبيع الاماراتي
تقارير
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أثارت تغريدة منسوبة إلى الأمير الاردني "علي بن الحسين"  على موقع "تويتر"، أهان فيها دولة الامارات بعد تطبيعها مع (إسرائيل)، جدلاً كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية.

وتداول مستخدمي المنصات الرقمية، تغريدة الأمير علي الأخ غير الشقيق لملك الأردن، ويظهر فيها مشاركته رابط مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطانية، ينتقد التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي بشدة.

واعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الحالي، التوصل إلى اتفاق يقضي بموجبه التطبيع بين الامارات و(إسرائيل)، فيما رفضته الشعب الفلسطيني بشدة وفصائل البارزة، واعتبرته، عبر بيان، "طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

عنون المقال في "ميدل إيست آي": "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: اختراق كبير أم خيانة"، وحمل صورة "مسيئة" لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

التغريدة المنسوبة للأمير الأردني أثارت ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، لما زعم أن شقيق ملك الأردن نشره.

واعتبر آخرون، أن التغريدة تعتبر عن رأي شخصي يخص الأمير علي بن الحسين، فيما ذهب فريق إلى أنها تمثل الموقف الرسمي للأردن.

وسائل إعلام إماراتية، أكدت أن الأمير الأردني حذف التغريدة من حسابه، بعدما أثارت غضبًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنقسم المغردون إلى مؤيد ومعارض، فمنهم من مدح تغريده الأمير علي بن الحسين، والأخر هاجمها، واعتبرها إهانة لـ"محمد بن زايد" ولـ "الامارات".

وزار وزير الخارجية الامريكية، مايك بومبيو، الامارات، الاسبوع الحالي، قادمًا من (إسرائيل)، وبحث مع أمير إمارة أبو ظبي محمد بن زايد سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

 

 

 

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