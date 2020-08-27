29 حالة وفاة بفيروس كورونا بالمغرب

كشفت وزارة الصحة المغربية عن آخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، واوضحت آخر الأرقام الخاصة بعدد حالات الإصابة والتعافي والوفاة في آخر 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة أن نسبة الوفاة الإجمالية جراء الإصابة بعدوى الفيروس ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 1.8% نتيجة 29 وفاة إضافية رفعت حصيلة الوفيات إلى 984 حالة، في وقت سجلت البلاد 1336 إصابات مؤكدة جديدة؛ فيما بلغ معدل الإصابة التراكمي 3.7% لكل مائة ألف نسمة.

ولفتت وزارة الصحة المغربية، ضمن مؤتمرها الصحفي اليومي، الانتباه إلى أن نسبة التعافي بلغت 72.6%؛ بعد تحقيق رقم قياسي من المتعافين بلغ 2293، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14294 حالة بمعدل 39.4 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 193 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.

وسجلت حالات الوفيات بكل من الدار البيضاء (5)، وفاس (3)، والحسيمة (2)، ومراكش (3)، والرشيدية (3)، ومكناس (2)، مع حالة واحدة بكل من أكادير وتزنيت وطنجة وطانطان وتاونات وخريبكة واليوسفية وقلعة السراغنة والرباط وبنسليمان وتازة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات أعداد الإصابات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ سجلت 549 حالة، من بينها 424 بالدار البيضاء الكبرى، و3 حالات بسطات و36 بالنواصر، و30 حالة بالمحمدية، و29 بالجديدة، و15 بمديونة، وتسع حالات ببرشيد، و3 في بن سليمان.

وحلت جهة مراكش أسفي في المركز الثاني بتسجيلها 201 حالة، من بينها 153 حالة بمراكش و19 بآسفي، و14 بقلعة السراغنة، وحالتين بكل من شيشاوة والرحامنة، و11 بالصويرة.

وتحتل جهة فاس مكناس المركز الثالث بتسجيلها 126 حالة، من بينها 69 حالة بفاس و16 ببولمان، و27 بمكناس و11 بالحاجب وثلاث بإفران؛ تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 115 حالة، من بينها 28 حالة بسلا، و19 حالة بالصخيرات تمارة، و28 حالة بالقنيطرة، و3 بسيدي قاسم و32 حالة بالرباط و3 بسيدي سليمان و1 بالخميسات.

وتأتي عقب ذلك جهة بني ملال خنيفرة بـ108 حالات، من بينها 18 حالة بأزيلال و18 حالة ببني ملال و23 بخنيفرة و40 بخريبكة، ثم تسع بالفقيه بنصالح؛ ثم تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة التي سجلت 99 حالة، من بينها 55 بطنجة، و27 بتطوان، و5 بالمضيق الفنيدق، وست حالات بالعرائش، و2 وزان و3 بالحسيمة و1 بشفشاون.

بعد ذلك تأتي جهة الشرق بـ 51 حالة، من بينها 18 حالة بجرسيف و8 بالناظور و4 بوجدة أنجاد و3 حالات ببركان، و18 بفكيك؛ ثم جهة درعة تافيلالت بـ 39 حالة، من بينها 8 حالات بالرشيدية و18 حالة بورزازات و5 بتنغير و8 بميدلت.

وفي جهة سوس ماسة سجلت 19 حالة، من بينها 6 حالات بإنزكان أيت ملول، و9 حالات بأكادير وحالتان باشتوكة أيت باها وحالة بتزنيت وطاطا. وتم أيضا تسجيل 14 حالة بإقليم وادي الذهب؛ ثم 13 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء؛ بينها 12 بالعيون وحالة وحيدة بطرفاية. أما كلميم واد نون فسجلت حالتين بإقليم كلميم.