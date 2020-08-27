بومبيو يلتقي مستشار الأمن الوطني بالامارات لتعميق التطبيع

استقبل مستشار الأمن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو الذي يزور الامارات في إطار جولة شملت عددا من دول المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة. واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين المشتركة للتصدي لتداعياته.

وتناول اللقاء اتفاق التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي ودوره في ما قالوا انه "دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة".