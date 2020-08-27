صحة غزة تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المتلازم للجهاز التنفسي لمرض (كوفيد-19).

وأوضحت الصحة، أنها سجلت إصابة جديدة بالفيروس، لأحد الطواقم الصحية العاملة في إحدى مستشفيات غزة.

أمس، أعلنت الصحة، تسجيل حالتي وفاة داخل القطاع، متأثرين بفيروس كورونا، ورصدت مساءً سبعة إصابات، موزعة على النحو التالي: ( 4 إصابات في مستشفى الاندونيسي، و حالتان في مستشفى الرنتيسي).

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، أن80% من المصابين لاتظهر عليهم الاعراض و 20% تظهر عليهم أعراض الفايروس و 5% من الاصابات تتطلب حالاتهم الى دعم أجهزة الحياة الصناعية .

وأوضح أبو الريش، أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة هذه المرحلة من خلال الفرق المختصة حيث تم تجهيز مستشفى غزة الأوروبي للتعامل مع الحالات ، كما وسيتم تحويل الاصابات من مستشفى التركي الى المستشفى الاوروبي .

الجدير بالذكر، أعلن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، عن قرار تمديد حظر التجوال الشامل في كافة محافظات قطاع غزة لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد.