ثابت يوضح: هل سيتم تقليص ساعات القطع..؟

أكد مسؤول العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة محمد ثابت، أن الشركة لم تتمكن من تغيير جدول توزيع الكهرباء وتقليص عدد ساعات القطع.

وأوضح ثابت في تصريح لإذاعة صوت القدس تابعته وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن جدول توزيع الكهرباء في القطاع كما هو 4 ساعات وصل مقابل 16 قطع.

وقال:" حاولنا تطبيق جدول 4 مقابل 12 لكن لم نتكمن نتيجة الأحمال الزائدة وحاجة البلديات للكهرباء."

وأضاف: ننسق مع البلديات لإمداد آبار المياه بالكهرباء وتوفيرها على مدار الساعة، وقد طُلب منا تزويد مراكز حجر جديدة بكهرباء دائمة وهذا أدى لاقتطاع جزء من الكهرباء بشكل عام.