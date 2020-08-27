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الشخرة: الوضع الوبائي في غزة "خطير" ومساعدات طبية للقطاع خلال يومين

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 09:34 - 27 اغسطس 2020
فيروس كورونا في قطاع غزة فيروس كورونا في قطاع غزة
تقارير
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في الضفة المحتلة كمال الشخرة، اليوم الخميس 27/8/2020، الوضع الوبائي في قطاع غزة خطير نظراً لكونه منطقة مغلقة ومزدحمة بالسكان.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة سجلت حالتي وفاة في مناطق من غير الأماكن المحجورة لأول مرة، وإصابة مايقارب 25 مواطناً بفيروس كورونا.

وأوضح د. الشخرة في تصريح إذاعة لـ"صوت فلسطين" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة على تواصل مع الأطباء والطب الوقائي في محافظات قطاع غزة، والمسؤولين في وزارة الصحة الذين يتم التواصل معهم بشكل يومي.

وتوقع الشخرة، أن يكون هناك حالات أكبر مصابة بفيروس كورونا، حيث أن هناك مناطق نائم فيها الفيروس وتم اكتشافها عند دخول المستشفيات،  مشيراً إلى أن الوضع يستوجب دراسة كبيرة من طواقم الطب الوقائي هناك.

وأشار إلى أن وزارته طلبت من غزة تحديد الاحتياجات الأساسية لمواجهة فيروس كورونا، وسيتم توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع غزة خلال اليومين المقبلين، حسب المتطلبات اللازمة.

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