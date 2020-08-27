روسيا تعلن عن تطوير جهاز لكشف فيروس كورونا في الهواء الطلق

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن تطوير جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الهواء الطلق.

وأكد المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف، أن مشروع تطوير الجهاز (كا إم زد) جاهز للإنتاج، وسيتم عرضه خلال فعاليات منتدى الجيش 2020، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.

وأوضح نوفيكوف، أن الجهاز الجديد وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف الفيروس التاجي "كورونا" ومسببات الأمراض الأخرى في الهواء، لافتًا إلى أن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، حيث يسمح بتحليل غير منقطع للهواء.

11 أغسطس/آب، أعلن الرئيس الروسي فلاديميتر بوتين، عن أول لقاح عالمي (سبوتنيك في) ضد فيروس كورونا المستجد، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وسجلت أمس وزارة الصحية الروسية، 4676 إصابة جديدة بالفيروس، ليرفع اجمالي الإصابات إلى 970865 إصابة.