استمرار تعليق الدوام لكافة المؤسسات الحكومية باستثناء الطوارئ بغزة

جدد ديوان الموظفين بغزة، اليوم الخميس، تأكيده استمرار تعليق الدوام لكافة المؤسسات الحكومية طيلة فترة حظر التجول، في ظل اكتشاف وزارة الصحة إصابات جديدة داخل قطاع غزة.

وأوضح ديوان الموظفين، أن استمرار تعليق الدوام للمؤسسات، يستثني منه من يتطلب عمله المشاركة في تنفيذ خطة الطوارئ.

الثلاثاء، أعلن ديوان الموظفين بغزة، تعليق الدوام لكافة المؤسسات الحكومية يوم الثلاثاء والأربعاء 25-26 أغسطس 2020.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس، وفاة مواطنين اثنين في قطاع غزة، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية ليلة الثلاثاء، حظر التجوال في جميع محافظات غزة، مدة 28 ساعة قابل للتمديد، للحد من انتشار الوباء بين السكان.