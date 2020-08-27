الأسير المجاهد يوسف حمدان يدخل عامه لـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد يوسف عطا دياب حمدان (49 عاماً)؛ من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/08/2003م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن المؤبد مرتين، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير يوسف حمدان ولد بتاريخ 13/09/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة من الأبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون.

