هنية: قطاع غزة يواجه 3 تحديات كبرى في وقت واحد

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن، قطاع غزة يواجه ثلاثة تحديات كبرى في وقت واحد وهي الحصار وفيروس كورونا والاعتداءات المتكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح هنية في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن التحديات الثلاثة التي يواجهها قطاع غزة يترتب عليها تأثيرات على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.

وأشار هنية إلى أن قيادة حركة حماس تُجري اتصالات عدة على جميع الاطراق والجهات سواء في مصر أو قطر أو الامم المتحدة وتركيا للوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع وتعزيز صمودهم في مواجهة هذه التحديات.

وقال هنية: "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، وعليه إنهاء الحصار كليا عن غزة، ووقف العدوان، وإدخال جميع المستلزمات الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وعبر هنية عن ثقته العالية بجميع المسؤولين داخل قطاع غزة للتعامل مع فيروس كورونا القاتل مؤكدًا أن دخول الفيروس كان أمرًا متوقعًا.

وأشاد هنية بجميع الطواقم العاملة والجهود الاستثنائية التي تقوم بها خلية الأزمة التي تتابع الأوضاع الراهنة، وخاصة وزارتي الصحة والداخلية ومختلف الجهات الأخرى التي تعمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة.

ودعا هنية جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى التحلي بالهدوء، والالتزام بالتعليمات ورباطة الجأش، والثبات المعهود عليهم، والقدرة العالية في مواجهة الصعاب.