17 حالة وفاة و1952 اصابة جديدة بفيروس كورونا في "اسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء عن تسجيل 17 حالة وفاة و1952 إصابة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة.

وأوضحت صحة الاحتلال بأن عدد وفيات فيروس كورونا في "إسرائيل" وصلت إلى 875 حالة، بعد تسجيل الوفيات الجديدة.

وحول الاصابات اشارت إلى أن اجمالي عدد الاصابات ارتفع إلى 108 ألاف و54 اصابة منذ تفشي الفيروس في آذار مارس الماضي.

وأكدت الوزارة إلى أنها لأول مرة خلال شهر أغسطس الجاري تُسجل ارتفاع عدل الاصابات اليومي، كما لوحظ في الأسبوع الماضي تراجعٌ في عدد الإصابات النشطة على الرغم من الارتفاع المتواصل في فحوصات اكتشاف كورونا، إذ بلغت الإصابات النشطة في الأسبوع الماضي 24 ألفا.