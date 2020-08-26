ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

السيد نصرالله: ما حصل جنوب لبنان أمر حساس سأترك التعليق عليه لوقت لاحق

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 21:44 - 26 اغسطس 2020
حسن نصرالله - حزب الله حسن نصرالله - حزب الله
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أشار الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ إلى أن الثوران الاسرائيلي ليل أمس واطلاق القنابل المضيئة والفسفورية في ​جنوب لبنان​ امر مهم وحساس، وانا لن اعلق عليه الان وسأعلق عليه لاحقا في سياقه الطبيعي والاتي".

وتوجه السيد حسن نصرالله خلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي مساء اليوم الاربعاء بالتحية إلى جرحى المقاومة وعوائلهم الكريمة الذين تواجدوا بالساحات ولبوا النداء وتوجهوا إلى الشهادة فمنحهم الله وسام الجراح.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعتدى على الأراضي اللبنانية الحدودية منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بقذائف فوسفورية وأخرى مضيئة، إثر ما زعم أنه اشتباه بـ"عملية تسلل".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن "الحدث بدأ مع إطلاق نار خفيف من الجهة اللبنانية نحو موقع إسرائيلي"، مؤكدة أن جيش الاحتلال لم يتمكن من تحديد اي عملية تسلل في المنطقة.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات