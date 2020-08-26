السيد نصرالله: ما حصل جنوب لبنان أمر حساس سأترك التعليق عليه لوقت لاحق

أشار الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ إلى أن الثوران الاسرائيلي ليل أمس واطلاق القنابل المضيئة والفسفورية في ​جنوب لبنان​ امر مهم وحساس، وانا لن اعلق عليه الان وسأعلق عليه لاحقا في سياقه الطبيعي والاتي".

وتوجه السيد حسن نصرالله خلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي مساء اليوم الاربعاء بالتحية إلى جرحى المقاومة وعوائلهم الكريمة الذين تواجدوا بالساحات ولبوا النداء وتوجهوا إلى الشهادة فمنحهم الله وسام الجراح.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعتدى على الأراضي اللبنانية الحدودية منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بقذائف فوسفورية وأخرى مضيئة، إثر ما زعم أنه اشتباه بـ"عملية تسلل".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن "الحدث بدأ مع إطلاق نار خفيف من الجهة اللبنانية نحو موقع إسرائيلي"، مؤكدة أن جيش الاحتلال لم يتمكن من تحديد اي عملية تسلل في المنطقة.