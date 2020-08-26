الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة مواطن بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء وفاة مواطن جراء اصابته بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن المواطن محمد علي الحسني يبلغ من العمر 60 عامًا توفي جراء اصابته بفيروس كورونا وهو مريض اورام في مستشفى الرنتيسي.

وكانت وزارة الصحة اعلنت ظهر اليوم عن وفاة المواطن رباح لبد 61 عامًا جراء اصابته بفيروس كورونا، موضحة أن حالته كانت حرجة وتحت التنفس الصناعي وتوفي اثناء نقله من مستشفى الاندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي.