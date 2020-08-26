اليوم الأخير لمعركة "البنيان المرصوص"

سطرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بكافة تشكيلاتها العسكرية خلال معركة "البنيان المرصوص" عام 2014م أروع الملاحم والبطولات، فكان لكافة التشكيلات العسكرية دور بارز في المعركة، فقد كان للوحدة الصاروخية دور كبير حيث أقضت مضاجع المحتل وأربكت جميع حساباته وحولت حياة المغتصبين إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجعلت رؤوس قادة الجيش المهزوم ذليلة في الأرض، كما استطاع مجاهدي سرايا القدس أن يفاجئوا قادة الاحتلال وجنوده في أحلامهم، وتصدوا للعدوان البري بكل ما أوتوا من قوة، ولا زال الجنود الصهاينة يتحدثون عن شجاعة وشراسة المقاومة الفلسطينية في المعارك الضارية على حدود قطاع غزة.

وخلال اليوم الواحد والخمسون والأخير من المعركة 26/8/2014 سرايا القدس تواصل صدها بكل قوة لمحاولات التوغل الصهيونية شمال وشرق قطاع غزة، وللعملية البرية التي يشنها جيش العدو في مناطق محددة على حدود القطاع، كما تواصل قصفها للمدن والمغتصبات الصهيونية بكافة أنواع الصواريخ والقذائف المختلفة.

وفي ذلك اليوم تمكنت سرايا القدس من قصف مدن ومغتصبات ومواقع وحشودات عسكرية صهيونية أبرزها «تل أبيب» وأسدود وبئر السبع وغان يفنا بـ 151 صاروخاً وقذيفة، واعترف العدو الصهيوني بمقتل مغتصبين صهيونيين أحدهم مسؤول أمني يدعى الرقيب زئيف عتصيون وإصابة آخرين جراء قصف سرايا القدس مجمع أشكول بقذائف الهاون، كما اعترف بتضرر أحد المباني وإصابة عدد من المغتصبين جراء قصف سرايا القدس لأسدود بصواريخ الجراد.

اليوم الأخير للمعركة

سرايا القدس تقصف مدن ومغتصبات ومواقع وحشودات عسكرية صهيونية أبرزها «تل أبيب» وأسدود وبئر السبع وغان يفنا بـ 151 صاروخاً وقذيفة خلال هذا اليوم.

سرايا القدس وكتائب القسام تقصفان مواقع وكيبوتسات صهيونية في مجمع أشكول بعشرات قذائف الهاون.

مقتل مغتصبين صهيونيين أحدهم مسؤول أمني يدعى الرقيب زئيف عتصيون وإصابة آخرين جراء قصف سرايا القدس مجمع أشكول بقذائف الهاون.

العدو الصهيوني يعترف بتضرر أحد المباني وإصابة عدد من المغتصبين جراء قصف سرايا القدس لأسدود بصواريخ الجراد.