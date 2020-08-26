د. القدرة: لدينا خطة كاملة وجاهزة للسيناريوهات كافة وسنوسع دائرة سحب العينات

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة د. أشرف القدرة أن الوزارة لديها خطة متكاملة وجاهزة للسيناريوهات كافة لمنع تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة ما زالت مسيطرة على زمام الأمور في قطاع غزة لمنع تفشي الفيروس.

وأوضح د. القدرة في تصريحات اذاعية مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة وسعت دائرة سحب العينات داخل المناطق السكنية والمشافي والمراكز الصحية التي ظهرت فيها الإصابات.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية مازالت تجري عمليات التقصي والترصد للخارطة الوبائية وسنعلن عن ذلك للجهات كافة، لافتًا إلى أنها بذلت جهودًا مضاعفة خلال الفترة الماضية لمنع تفشي الفايروس في قطاع غزة ولدينا الان جهود أكبر لمنع اتساعه داخل المجتمع.

وقال: "تعاملنا مع الحدث بكل مسؤولية ودون إرباك وقمنا بتطبيق الخطة المعدة مسبقاً"، مبينًا ان الأجهزة الطبية سحبت عينات من المشافي والمراكز الصحية وكشفت عن إصابات محدودة.

ولفت د. القدرة إلى أن المشكلة لدى وزارة الصحة في عدد المسحات المخبرية والواقع الدوائي وأزمة الكهرباء تؤثر على عمل الاطقم الطبية في ظل أزمة كورونا.

وطالب د. القدرة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنقاذ الواقع الصحي في قطاع غزة وتقديم المساعدة لوزارة الصحة.

وفي ذات السياق ناشد القدرة ابناء شعبنا بالالتزام بحظر التجوال والاجراءات المتخذة، كما دعا الجميع لعدم التساوق مع الشائعات وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة.