تفاصيل.. مطالب جديدة من المقاومة لوقف التصعيد على حدود غزة والعمادي يغادر القطاع

أبلغت المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء السفير القطري رئيس لجنة اعمار غزة محمد العمادي مطالب جديدة لوقف حالة التصعيد على حدود قطاع غزة والتي تتمثل فقط في اطلاق البالونات الحارقة.

وذكر الكاتب الاسرائيلي في صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية اليؤور ليفي، أن المفاوضات بين حركة حماس والسفير العمادي لم تصل نتيجة ايجابية حتى الآن.

وأوضح أن هناك أمرين تسببا في عدم حصول تقدم في المفاوضات وهما عدم توزيع المنحة القطرية اضافة إلى وجود مطالب جديدة لحركة حماس بسبب انتشار فيروس كورونا في القطاع.

وقال ليفي: "إن حماس قدمت مطالب جديدة لـ"إسرائيل" عبر الوسيط القطري، تمثلت بإدخال أجهزة تنفس وأجهزة فحص الكورونا لغزة".

وشار إلى أن السفير العمادي غادر قطاع غزة لنقل المطالب إلى "إسرائيل" ولم يتم الرد حتى الآن على تلك المطالب من "إسرائيل".