بالأسماء: نتائج الثانوية العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين

أعلنت المعاهد الأزهرية في فلسطين اليوم الأربعاء نتائج طلبة الثانوية العامة في المعهد الأزهري (2019 – 2020) مؤكدة أنها سجلت أعلى نسبة نجاح في التاريخ.

وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار: "إن نسب النجاح بالثانوية الأزهرية للعام الدراسي ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م ) هي الأعلى في تاريخ المعاهد الأزهرية".

وأشار الدكتور النجار أنه تواصل مع مشيخة الأزهر في جمهورية مصر العربية، للاطلاع على نتائج الثانوية الأزهرية في فلسطين، وقد كانت نتائج غير مسبوقة، حيث تم إبلاغه بإقرار نسب النجاح كالتالي:

١- نسبة النجاح للفرع العلمي للثانوية الأزهرية لعام (٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ) بلغت " ٩٢ " %

٢- نسبة النجاح للفرع الأدبي للثانوية الأزهرية لعام ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٠) بلغت " ٧٨ " %

اسماء أوائل المعاهد الأزهرية في فلسطين

أولا / القسم العلمي

الأول: صفا عامر رأفت الغصين بنسبة " ٢٣، ٩٥ " %

الثاني : منى خضر حسن ياغي بنسبة " ١٥، ٩٥ " %

الثالث : صفاء هاني رمضان الزعبوط بنسبة " ٩٥ " %

الرابع : هادي عبد الرؤوف محمد لبد بنسبة " ٦٦، ٩٢ "%

الخامس : سلوى عدنان محمد الزعانين بنسبة " ٥٤، ٩١" %

الخامس مكرر : صبا محمد جمعة القانوع بنسبة " ٥٤، ٩١ " %

ثانيا / القسم الأدبي

الأول : إيمان معاوية سليمان سلمي بنسبة " ٨، ٩٥ " %

الثاني : شهد خالد شامخ طافش بنسبة " ٧١، ٩٢ " %

الثالث : ملك حمدان عبد الحي شراب بنسبة " ٧٦، ٩١ " %

الرابع : هنية حسن شحادة البقري بنسبة " ٣٦، ٩١ "%

الخامس : إيمان صقر عبد أبو ليلة بنسبة " ٦٣، ٨٧" %

وهنأ الطالبات والطلاب الناجحين ، وأوائل الطلبة على النجاح الباهر .

وتوجه النجار بالشكر الجزيل لمشيخة الأزهر الشريف ممثلة بإمامها الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ووكيله الشيخ صالح عباس جمعة، والشيخ أحمد عبد العظيم محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية على هذا الجهد المبذول لإعلان النتائج الختامية.