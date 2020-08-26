"البراءة من الخونة" مبادرة شعبية دولية وعربية ضد التطبيع

أعلنت مؤسسات وهيئات دوليّة وعربيّة مناهضةٌ للتطبيع، انطلاق "المبادرة الشعبية للبراءة من الخونة"، والتي تأتي في سياق الإعلان الشعبي لرفض اتفاق التطبيع والخيانة، بين الكيان الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، ودولة الإمارات.

وتأتي المبادرة في سياق توحيد الجهود الشعبية، العربية والدولية، ضمن فعاليات وأنشطة فردية وجماهيرية تهدفُ لمواجهة مفاعيل قرار التطبيع الرسمي العربي ومنع الاختراق الصهيوني للشعوب العربية وإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني.

البراءة من الخونة

تستمرُّ "المبادرة الشعبية للبراءة من الخونة" فاعلة في الأيام القادمة، حيث يُنظِّمُ خلالها ناشطون ومتطوّعون ومنظّمات مدنية حول العالم عددًا من الأنشطة عبر طباعة البوسترات وتوزيعها أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الرسومات والأعمال الفنيّة والثقافية، أو القيام بأعمالٍ احتجاجيّةٍ شعبيةٍ في الشوارع والمدن، وتنظيم وقفات استنكارٍ أمام سفارات دولة الإمارات في البلدان الأجنبية والعربية.

كما دَعت الجهات لأوسع حملةِ تغريدٍ عبرَ وسائلِ التواصل على هاشتاغ: #التطبيع_خيانة، يوم السبت 29 آب/أغسطس، وذلك تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يوافق ذكرى استشهاد الفنان الفلسطيني المناضل ناجي العلي، الذي جعل من أيقونة حنظلة خصماً عنيداً للتطبيع والمطبعين.

وقد أطلقت هذه المبادرة بمساهمة من العديد من الجهات العاملة في مجال دعم القضية الفلسطينية، أهمها "المرصد الدولي لمقاومة التطبيع"، "تنسيقية مناهضة الصهيونية"، "الحملة العالمية لمقاومة التطبيع"، "الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية"، "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، "المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع"، "خليجيون ضد التطبيع"، "كويتيون ضد التطبيع" وغيرهم.