أعلن صباح اليوم الأربعاء عن اصابة الفتاة ديما مراد بفيروس كورونا داخل قطاع غزة ما اثار حالة من الخوف والقلق لدى أبناء شعبنا.

ونشر والد الفتاة ديما مراد تفاصيل اصابة ابنته وخارطة الطريق الوبائية التي تنقلت خلالها داخل قطاع غزة أملًا في محاصرة وباء كورونا وحماية لجميع من اختلط مع ابنته ديما.

تفاصيل اصابة ديما مراد بفيروس كورونا في غزة

وكتب والدها ما يلي:

"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون"

لا يملك أحد أن يفر من قدر الله، فحكمه ماضٍ، وقضاؤه نافذ عادل ...

لم نكن نعلم أن هذا الفايروس يجوب بلادنا يمنة ويسرة ...

فكنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي حسب تعليمات الجهات المختصة ...

وإذ بالمرض يصل إلى فلذة كبدي وابنتي "ديما"

وقد عانت من بعض أعراض المرض منذ عشرة أيام...

لكننا لم نأبه لذلك نظرًا للطمأنينة التي كانت تخيم على بلادنا ...

وحينما تم الإعلان عن إصابات من خارج الحجر اتصلنا بالوزارة كي نطمئن ...

"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون" لا يملك أحد أن يفر من قدر الله، فحكمه ماضٍ،... Julkaissut Naser Murad Keskiviikkona 26. elokuuta 2020

ففوجئنا باتصالهم اليوم بأن نتيجتها إيجابية وأنها مصابة بالفايروس ...

أطمئن الجميع أن حالة ابنتي بفضل الله تعالى مستقرة جدا...

وأنا لست مصابًا بحمد الله ولا أعاني من أي أعراض .. ولا أي فرد من أسرتي ...

تم سحب عينات من الجميع وعما قريب تظهر النتائج بإذن الله ...

شفانا الله وعافانا وإياكم

وحمى الله ابنتي ومهجة روحي "ديما"

ودثرنا الله وإياكم بالسلامة