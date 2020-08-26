ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

‏اندلاع عشرات الحرائق في "غلاف غزة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:22 - 26 اغسطس 2020
حرائق غلاف غزة حرائق غلاف غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اندلعت عشرات الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم الأربعاء بسبب اطلاق الشباب الثائر البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية لعدم التزام حكومة نتنياهو بتنفيذ تفاهمات التهدئة.

وأكدت ما تُسمى وحدة اطفاء مستوطنات غلاف غزة أن 33 حريقًا اندلع منذ صباح اليوم في الاحراش الزراعية بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وتتسبب البالونات الحارقة بحرق عشرات الدنمات الزراعية كل يوم ما يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين –المحتلين الإسرائيليين-

وشهدت الأيام الماضية تدخل عدد من الوسطاء لتخفيف حدة التوتر على حدود قطاع غزة بين الشباب الثائر الذين يطلقون البالونات الحارقة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتمكن الوسطاء حتى الآن من احتواء التوتر نظرًا لعدم التزام حكومة نتنياهو ببنود تفاهمات التهدئة التي تم الاتفاق عليها عام 2014 في جمهورية مصر العربية.

يُشار إلى أن السفير القطري رئيس لجنة اعمار غزة محمد العمادي وصل إلى قطاع غزة يوم امس الثلاثاء وأجرى اليوم لقاءات مع قادة حركة حماس لاحتواء التوتر.

الأكثر مشاهدة

متعلقات