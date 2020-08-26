‏اندلاع عشرات الحرائق في "غلاف غزة"

اندلعت عشرات الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم الأربعاء بسبب اطلاق الشباب الثائر البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية لعدم التزام حكومة نتنياهو بتنفيذ تفاهمات التهدئة.

وأكدت ما تُسمى وحدة اطفاء مستوطنات غلاف غزة أن 33 حريقًا اندلع منذ صباح اليوم في الاحراش الزراعية بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وتتسبب البالونات الحارقة بحرق عشرات الدنمات الزراعية كل يوم ما يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين –المحتلين الإسرائيليين-

وشهدت الأيام الماضية تدخل عدد من الوسطاء لتخفيف حدة التوتر على حدود قطاع غزة بين الشباب الثائر الذين يطلقون البالونات الحارقة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتمكن الوسطاء حتى الآن من احتواء التوتر نظرًا لعدم التزام حكومة نتنياهو ببنود تفاهمات التهدئة التي تم الاتفاق عليها عام 2014 في جمهورية مصر العربية.

يُشار إلى أن السفير القطري رئيس لجنة اعمار غزة محمد العمادي وصل إلى قطاع غزة يوم امس الثلاثاء وأجرى اليوم لقاءات مع قادة حركة حماس لاحتواء التوتر.