الصليب الأحمر: الغزّيّون يواجهون "أزمة مزدوجة" ويوجه نداءً عاجلًا للسكان

أكد مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إغناسيو كاساريس غارسيا، أن سكان قطاع غزة يواجهون أزمة مزدوجة حرجة لا سيما أزمة الكهرباء الشديدة وأزمة اختراق فيروس كورونا للإجراءات الوقائية التي اتخذت مسبقًا في القطاع.

وقال غارسيا في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "إن سكان غزة أصبحوا معرضين للخطر الشديد في القطاع، فهم يعيشون الآن ضغوطات ويشعرون بالتوتر".

وأضاف: "تمكّنت غزة من منع انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع من خلال نظام الحجر الصحي الصارم الذي أثبت جدارته على ما يبدو حتى هذا الأسبوع، فقد تغير الوضع يوم الاثنين، مع الإعلان عن تسجيل حالة إصابة مؤكّدة خارج مراكز الحجر الصحي".

وأشار إلى أن النظام الصحي في قطاع غزة لن قادراً على التعامل مع أكثر من بضع عشرات من مرضى فيروس كورونا".

ولفت إلى أن علاج مرضى كوفيد-19يتطلب معدّات طبية ومخبرية ومستلزمات خاصة وأدوية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية بكميات كافية.

وحث غارسيا سكان قطاع غزة للامتثال الصارم للتدابير الوقائية والامتثال أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة التي تبعث على القلق.

وأكد غارسيا التزام اللجنة الدولية ببذل كل ما في وسعها لدعم سكان غزة في مواجهة الفيروس، قائلًا: "لا يمكنهم تحقيق هذا بمفردهم. إنهم بحاجة إلى كل مساعدة دولية ممكنة لمواجهة الأزمة".

وقدّمت اللجنة الدولية الإمدادات والمعدات، بما في ذلك معدات العناية المركزة الحيوية والكلور ومعدات الوقاية الشخصية وإمدادات المستشفيات، وأجرت تحسينات في البنية التحتية في المستشفى المخصص لعلاج مرضى كوفيد-19 في غزة. لدينا المزيد من معدات الوقاية الشخصية وسنوفّرها للسلطات قريباً.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـِ:

سهير زقوت (اللغة العربية والإنجليزية)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غزة، هاتف: +972 59 92 55 381

دان ويتس (اللغة الإنجليزية)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القدس، هاتف: +972 52 601 9150

شاي دافيدوفيتش (اللغة العبرية والإنجليزية)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تل أبيب، هاتف: +972 54 349 7075