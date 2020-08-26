اثيوبيا تؤكد مواصلة بناء سد النهضة اثناء الحوار مع مصر والسودان

قال السفير الإثيوبي لدى الصين، تيشوم توجا، اليوم الأربعاء، إن بلاده لها الحق في استخدام مواردها الطبيعية للتنمية بما في ذلك نهر النيل.

وأشار خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن الموقف الذي اتخذته حكومة بلاده والملء الأول للسد شجع الإثيوبيين في دول الخارج، مضيفًا: "سنواصل بناء السد في نفس الوقت الذي نتفاوض فيه على الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل" .

وتابع أن الحكومة الإثيوبية بذلت كل ما في وسعها للتوصل إلى تفاهم مع دول المصب، مضيفا: "هدفنا الأساسي هو التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف الثلاثة".

ومن جانبه قال السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيتسوم أريغا، إن الإثيوبيين بالولايات المتحدة الأميركة منخرطون في دعم سد النهضة.

ولفت إلى أن الموقف الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية من سد النهضة واضح جدًا على أساس اتفاقية المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في الخرطوم وهي أيضًا اتفاقية عادلة.

وأردف: وذلك في حين أن حجة الأطراف الأخرى خاصة من جانب مصر والتي دعمتها للأسف وزارة الخزانة الأمريكية لا تتماشى مع هذه المبادئ".

وتابع: "يفهم المغتربون الإثيوبيون بوضوح النقاط العالقة في المفاوضات بشأن السد وموقف إثيوبيا. وفي الولايات المتحدة هم منخرطون أكثر من قبل، ولأول مرة، فتحنا حسابًا لدعم والمشاركة في هذا المشروع الكبير ولنكون جزءًا من التاريخ في النهضة والتكاتف والوحدة".

أنجزت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير بـ4.9 مليار متر مكعب من المياه وهذا يساعد لبدء التوليد المبكر للطاقة الكهربائية، بحسب ما تقول أديس أبابا.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للخرطوم، أمس الثلاثاء، على دعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشددًا على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ"حسن نية".