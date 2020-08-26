ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبة الصرف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:41 - 26 اغسطس 2020
رواتب رواتب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشفت مصادر خاصة، موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7 الماضي وعن نسبة الصرف لجميع الفئات التي تتقاضى راتب من السلطة.

وأوضحت المصادر أن موعد صرف الرواتب سيكون الأسبوع الماضية قد يكون (الاربعاء على الصرف والخميس في البنك) بحد أدنى 1750 شيكل لجميع الموظفين.

أما نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 سيتقاضون راتب كامل دون أي تغير يذكر على عملية الصرف وهي 1500 شيكل.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين فقد أوضحت المصادر أن المتقاعدين العسكريين سيتقاضون نصف راتب بحد أدنى 1750 شيكل، بينما المدنيين المتقاعدين ماليًا سيتقاضون نفس قيمة الراتب عن الأشهر السابقة ولن يتم تغيير نسبة صرف رواتبهم.

أما أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين فقد أكدت المصادر أن السلطة ستصرف الراتب نفس نسبة الراتب عن الشهور السابقة لن يحدث تغير في النسبة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات اقتصادية متلاحقة وكبيرة جدًا أدت لتخلفها عن صرف راتب كامل للموظفين منذ ما يزيد عن عامين.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات