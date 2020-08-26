موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبة الصرف

كشفت مصادر خاصة، موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7 الماضي وعن نسبة الصرف لجميع الفئات التي تتقاضى راتب من السلطة.

وأوضحت المصادر أن موعد صرف الرواتب سيكون الأسبوع الماضية قد يكون (الاربعاء على الصرف والخميس في البنك) بحد أدنى 1750 شيكل لجميع الموظفين.

أما نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 سيتقاضون راتب كامل دون أي تغير يذكر على عملية الصرف وهي 1500 شيكل.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين فقد أوضحت المصادر أن المتقاعدين العسكريين سيتقاضون نصف راتب بحد أدنى 1750 شيكل، بينما المدنيين المتقاعدين ماليًا سيتقاضون نفس قيمة الراتب عن الأشهر السابقة ولن يتم تغيير نسبة صرف رواتبهم.

أما أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين فقد أكدت المصادر أن السلطة ستصرف الراتب نفس نسبة الراتب عن الشهور السابقة لن يحدث تغير في النسبة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات اقتصادية متلاحقة وكبيرة جدًا أدت لتخلفها عن صرف راتب كامل للموظفين منذ ما يزيد عن عامين.