القائد النخالة يهاتف عائلات شهداء سرايا القدس الأربعة ويثني على صبرهم وصمودهم

هاتف الأخ القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، آباء شهداء سرايا القدس الأربعة الذين ارتقوا شرق حي الشجاعية، مساء الاثنين 24/8 أثناء تأدية واجبهم الجهادي في الإعداد والتجهيز.



وأعرب القائد النخالة عن اعتزازه واعتزاز حركة الجهاد الاسلامي بهذه الثلة المباركة من شهداء الإعداد الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجباتهم الجهادية.



وقال الأمين العام إن "الشهداء كانوا يلبون نداء سرايا القدس التي أعلنت جاهزيتها واستنفار مقاتليها تحسباً لوقوع أي عدوان محتمل على شعبنا وأرضنا".



وخاطب القائد النخالة عوائل الشهداء قائلا: إن صبركم هذا أثناء وداعكم لأبنائكم هو نموذج ومثال يستلهم منه المجاهدون الصمود والثبات".



وشهداء سرايا القدس الأربعة الذين ارتقوا أثناء الإعداد والتجهيز شرق حي الشجاعية، هم: -الشهيد القائد الميداني/ إياد جمال علي الجدي (42 عاماً) ، الشهيد المجاهد/ معتز عامر صلاح المبيض (29 عاماً)، الشهيد المجاهد/ يعقوب منذر يعقوب زيدية (25 عاماً)، والشهيد المجاهد/ يحيى فريد خليل المبيض (23 عاماً).