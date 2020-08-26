جيش الاحتلال يجري تقييمًا حول آخر التطورات الميدانية في شمال فلسطين المحتلة

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، تقييمًا مع قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال حول آخر التطورات الميدانية الحاصلة عند حدود شمال فلسطين المحتلة، مع لبنان.

أمس، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال عددًا من القذائف الضوئية اتجاه الحدود الشمالية، تحديدًا على اطراف بلدة عيترون ومحيط المواقع المعادية في مرتفعات كفرشوبا وشبعا، بدعاء وجود ثغرة في السلك الشائك.

وناقش كوخافي الأوضاع الراهنة في شمال فلسطين، مع قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال "أمير برعام"، واستمع إلى مراجعة عملياتيه من القادة، واعداد السيناريوهات المحتملة. وفق وسائل إعلام عبرية.

وكان حزب الله، قد هدد بالرد عقب استشهاد أحد كوادره في ريف دمشق الشهر الماضي، بغارة نسبت إلى (إسرائيل).