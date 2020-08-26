البزم: الإعلان عن جملة من الإجراءات الجديدة خلال الساعات المقبلة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، اياد البزم، اليوم الأربعاء، أنه خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن جملة من الإجراءات الجديدة، في ظل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل القطاع.

وأوضح البزم خلال حديث صحفي، أنه من الصعب حالياً الحديث عن الخارطة الوبائية للفيروس بشكل دقيق، في ظل اكتشاف إصابات في مناطق متفرقة.

وبيّن أن هناك أماكن جديدة لعزل المخالطين سيعلن عنها في الساعات القادمة، وأن كل منزل يتم اكتشاف فيه إصابة بفيروس كورونا يتم إغلاقه بشكل فوري.

وقال: "من المبكر الحديث عن مناطق موبوءة في قطاع غزة، وما زلنا نتابع المستجدات في هذا الأمر".

وذكر أن الفترة السابقة كانت فترة استثنائية اجتهدنا فيها لتأخير تفشي الفيروس في القطاع، لكن كنا نتوقع انتشاره وتجهزنا لذلك، ووضعنا الخطط والسيناريوهات اللازمة.

وتوجه البزم، برسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ودعا البزم، المجتمع للدولي والمؤسسات الدولية للتحرك العاجل ومد القطاع بالمستلزمات الأساسية، وتزويد وزارة الصحة بما يلزم لمواجهة تفشي الوباء.

وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل وتزويد غزة لما يلزم لمواجهة هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة في مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، ما رفع اجمالي الاصابات منذُ مارس الماضي إلى 126 إصابة.