صحة غزة تسجل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" شمال القطاع

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، ما يرفع اجمالي الإصابات بالوباء.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها سجلت إصابة بالفيروس لسيدة في مستشفى الاندونيسي، شمال غزة.

كما وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة من داخل المجتمع بالقطاع، أي خارج الحجر الصحي.

وأوضحت الصحة في تقريرها حول مستجد مرض (كوفيد-19)، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 273,18 عينة، منها 148,18 عينة سلبية و125 عينة إيجابية.

وأكدت تقرير الصحة، أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس بلغت 125 حالة، منها : 72 حالة تماثلت الشفاء، وأن عدد الحالات النشطة وصلت 51 حالة، (14 من داخل المجتمع - 37 حالة من العائدين)

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفيات 2 حالة، (1 من داخل المجتمع - 1 حالة من العائدين.