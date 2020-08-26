الكيلة: التحضير لإعداد دراسة حول المناعة من فيروس "كورونا" في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن بدء التحضير لإجراء دراسة مسحية حول نسبة المناعة من فيروس "كورونا" في فلسطين.

وأشارت الوزيرة الكيلة في بيان لها، إلى أن الوزارة عقدت اجتماعاً في معهد الصحة العامة برام الله، حضره خبراء من المكتب الإقليمي والمكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، ومختصين من وزارة الصحة ومعهد الصحة العامة للبدء بإجراء الدراسة بالتعاون مع مركز الإحصاء المركزي.

واوضحت أن هذه الدراسة سيتم دعمها من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تهدف لمعرفة نسبة المواطنين الذين اكتسبوا مناعة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ما سيساعد في وضع الخطط ومعرفة الوضع الوبائي بشكل أدق في فلسطين.

وبينت الكيلة، أن طواقم وزارة الصحة ستقوم بإعداد الدراسة التي ستشمل مواطنين من مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية وأماكن العمل.

كما وأعلنت الوزيرة الكيلة، اليوم، تسجيل ارتفاع جديد بنسبة التعافي لمصابين بفيروس كورونا في فلسطين، حيث بلغت نسبة التعافي 69.1% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمواطنة 78 عاماً من الخليل، ومواطن 61 عاماً من قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 152، أي بنسبة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 602 إصابة، موزعة حسب التالي: محافظة الخليل (205)، محافظة نابلس (12)، محافظة بيت لحم (61)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (88)، جنين (4)، أريحا والأغوار (18)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (6)، طوباس (2)، قطاع غزة (2)، محافظة القدس (164)، بينها 39 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (230)، محافظة رام الله والبيرة (468)، محافظة أريحا والأغوار (16)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة طولكرم (26)، سلفيت (2)، مدينة القدس (58).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووضعت الوزارة رابط موقعها الالكتروني للمواطنين الذين أجروا فحص كورونا بإمكانهم الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم (اضغط هنا)، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص.