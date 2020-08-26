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نابلس: اعتصام اسنادي للأسرى المضربين عن الطعام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:06 - 26 اغسطس 2020
وقفة تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال وقفة تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال
تقارير
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 اعتصم عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة نابلس، دعما واسنادا للأسرى الأربعة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشارك في الاعتصام الذي نظمته اللجنة الوطنية، ذوو الأسرى، وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية.

وقال منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مظفر ذوقان "إن الاعتصام جاء دعما للأسرى المضربين عن الطعام ماهر الأخرس، وموسى زهران، ومحمد وهدان، وعبد الرحمن شعيبات، رفضا لاعتقالهم الاداري.

واضاف: إن قرار الاعتقال الاداري التعسفي بحق أسرانا بعيد كل البعد عن كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلى "أن عددا من الأسرى يواجهون فيروس كورونا داخل الأسر، فالأسير يتعرض لكافة الانتهاكات".

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينة واللافتات المنددة بالاعتقال الاداري، وصور الأسرى المضربين عن الطعام.

هذا، وقد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم، من تفاقم الظروف الصحية للأسرى المضربين، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إضراب بعضهم.

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