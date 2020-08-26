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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صحة غزة: تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:20 - 26 اغسطس 2020
فيروس كورونا في غزة (ارشيف) فيروس كورونا في غزة (ارشيف)
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 11 إصابة جديدة من داخل المجتمع بالقطاع، أي خارج الحجر الصحي.

 وأوضحت الصحة في تقريرها حول مستجد مرض (كوفيد-19)، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 273,18 عينة، منها 148,18 عينة سلبية و125 عينة إيجابية.

وأكدت تقرير الصحة، أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس بلغت 125 حالة، منها : 72 حالة تماثلت الشفاء، وأن عدد الحالات النشطة وصلت 51 حالة، (14 من داخل المجتمع - 37 حالة من العائدين)

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفيات 2 حالة، (1 من داخل المجتمع - 1 حالة من العائدين

 

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