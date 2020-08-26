15 ألف مصري يخضعون للتجربة السريرية الثالثة على لقاحين لعلاج "كورونا"

أفادت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، بأن 15 ألف مواطن مصري يخضعون للتجربة السريرية الثالثة على لقاحين متوقعين للقضاء على فيروس كورونا المستجد

وذكرت وزيرة الصحة المصرية، د. هالة زايد، أن "غرفة الأزمات المتعلقة بكورونا لعبت دورا هامة في احتواء الجائحة، وأن خطط الترقب والترصد بالوزارة ساهمت في الحد من إصابات فيروس كورونا". وفق صحيفة "المصري اليوم".

وأكدت زايد، أن منظمة الصحة العالمية قدمت دعماً كبيراً لمصر في سبيل مواجهة فيروس كورونا، موضحةّ أن المنظمة كان لها دور في إعداد الأدلة العلمية والاسترشادية لمواجهة الوباء.

وعن اللقاحات ضد "كورونا"، قالت :إن موقف مصر "متقدم جدا" في إنتاج اللقاحات، وإنه "يوجد 6 لقاحات عالمية أصبحت في المرحلة السريرية".

وأضافت أن مصر مستعدة لإنتاج أي لقاح في أي وقت، وتم إعداد مصنع 60 في "فاكسيرا" لإنتاج لقاح كورونا، مؤكدةً أن هناك تعاون مع الصين لإنتاج اللقاحات.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستقوم بعمل التجربة السريرية الثالثة للقاحين في مصر على 15 ألف مبحوث، وبمجرد إعلان النتائج سيتم التصنيع، لافتةً إلى "القاهرة حجزت حصتها من لقاح إكسفورد ضمن 4 دول في المنطقة".

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت عن حصيلة اعداد الإصابات بكرونا والتي بلغت 97.478 حالة، منها: 66.817 حالة شفاء، فيما بلغت اعداد الوفيات إلى 5.280 حالة وفاة.