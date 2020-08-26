فرنسا تنضم إلى المناورات العسكرية في شرق البحر المتوسط

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الفرنسي سينضم إلى المناورات العسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

وتأتي المناورات العسكرية، في ظل التوتر القائم بين الدول المذكورة وتركيا مع إصرار الأخيرة على التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، في حين، ترفض فرنسا تصرفات انقرة وتعتبرها خارج القانون الدولي.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن المناورة العسكرية في البحر المتوسط ستجري من 26 إلى 28 أغسطس/آب الحالي، ويتخللها "ثلاث طائرات رافال فرنسية وفرقاطة واحدة مزودة بطائرة هليكوبتر ستشكل جزءا من التدريبات العسكرية المشتركة"، وفق وكالة "روتيرز".

وكانت الجمهورية العربية المصرية أعلنت في وقت سابق، تنفيذ مناورة عسكرية بحرية في البحر المتوسط مع القوات الفرنسية، وتخللها استخدام صواريخ مضادة بحر- بحر.