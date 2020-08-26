داخلية غزة تصدر تعليمات مهمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" خارج الحجر الصحي

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، تعليمات مهمة يترتب على الموطنين في القطاع ابتاعها، في إطار منع تفشي فيروس كورونا المستجد، خارج مراكز الحجر الصحي.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

البقاء في المنازل وعدم الخروج منها طوال فترة حظر التجوال، وانتظار أية تعليمات جديدة.

تحقيق التباعد الجسدي والمحافظة على عدم الاختلاط.

الالتزام بقواعد النظافة الشخصية: غسل الأيدي جيداً بشكل مستمر، والمحافظة على الخصوصية في استخدام أدوات النظافة الشخصية.

غسل اليدين جيداً بعد لمس أية مقتنيات أو حاجيات من خارج المنزل.

الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة الأماكن المعرضة للّمس داخل المنزل بالكلور المخفف.

ارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج من المنزل عند الضرورة القصوى.

الشائعات خطر يهدد المجتمع، فاحذر من تناقلها.

استقِ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.

الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم التهاون بها.

في حال الشعور بأية أعراض صحية، الاتصال بالرقم المجاني لوزارة الصحة (103) أو الرقم الوطني لوزارة الداخلية (109).

عند الحاجة للإبلاغ عن أية معلومات هامة متعلقة بالوضع العام، الاتصال بالشرطة عبر الرقم (100) أو الرقم الوطني (109).

وشدّدت على أن اللتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية يُساهم في تجنب الأشخاص والعائلات والمجتمع خطر انتشار الفيروس.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، وفاة أول حالة بفيروس كورونا ممن خارج الحجر الصحي وهو مواطن ستيني ، بالإضافة لتسجيل 8 حالات إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المواطن رباح لبد 61 عام توفي جراء اصابته بفيروس كورونا وقد كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي وتوفى اثناء نقله من مستشفى الاندونيسي الى مستشفى غزة الاوروبي.

وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بينها حالة الوفاة على النحو التالي:

حالتين في مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة احداها في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي.

فتاة عشرينية من حي التفاح بغزة ظهرت عليها اعراض وتواصلت على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة.

6 حالات من مخيم المغازي مخالطين للاصابات السابقة.

وشددت وزارة الصحة انه جاري حاليا اتخاذ اجراءات العزل والتقصي.