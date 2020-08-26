رام الله: حالة وفاة و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل حالة وفاة، و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و825 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة الوفاة لمواطنة 78 عاماً من الخليل، لترتفع حصـــيلة الوفيــــات جراء الفيروس في فلســــــــطين إلى 152، أي بنســبة 0.6% من مجمل الإصـــابات المســـــجلة.

وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل وفاة مواطن 61 عاماً من قطاع غزة، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 602 إصابة، موزعة حسب التالي: محافظة الخليل (205)، محافظة نابلس (12)، محافظة بيت لحم (61)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (88)، جنين (4)، أريحا والأغوار (18)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (6)، طوباس (2)، قطاع غزة (2)، محافظة القدس (164)، بينها 39 في الضواحي.

وبينت وزيرة الصحة أن تم تسجيل 825 حالة تعاف، توزعت على النحو التالي: محافظة الخليل (230)، محافظة رام الله والبيرة (468)، محافظة أريحا والأغوار (16)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة طولكرم (26)، سلفيت (2)، مدينة القدس (58)، ما يرفع نسبة التعافي بين المصابين، إلى 69.1% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، ولفتت إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.