العجرمي: مخابز غزة تحت السيطرة ويوجد طحين بوفرة

أكد رئيس جمعية أصحاب المخابر في غزة، عبد الناصر العجرمي، اليوم الأربعاء، أن الوضع داخل مخابز القطاع تحت السيطرة، وأنه يتم تزودها بالخبز بصورة مستمرة للحد من تزاحم المواطنين داخل المخابر.

وذكر العجرمي في تصريح صحفي، أن هناك تعاون مستمر مع الاجهزة الامنية ووزارة الاقتصاد الوطني لتزويد المخابز بكافة المستلزمات لخدمة المواطنين.

وأوضح أنه تم فتح جميع نقاط بيع الخبز في مناطق قطاع غزة كافة.

وفال العجرمي: إن "يوجد وفرة من الطحين داخل المخابز، ولا داعي للقلق والخوف والتهافت على المخابز".

اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بينها حالة الوفاة.