ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مفتي القدس يقدم استقالته من عضوية "منتدى تعزيز السلم" في الامارات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:09 - 26 اغسطس 2020
المفتي العام في فلسطين محمد احمد حسين المفتي العام في فلسطين محمد احمد حسين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، تقديم استقالته من عضوية مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

جاءت استقالة الشيخ محمد حسين، في أعقاب اعلان الامارات تطبيعها مع (إسرائيل) الشهر الحالي، برعاية الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح حسين في حديث صحفي، ان استقال من منصبه بسبب إصدار المجلس المذكور بيانًا يشيد بقرار الإمارات العربية المتحدة الخاص بالتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اجتماعه العاشر في 15-8-2020".

وعدّ خطيب المسجد الأقصى، تطبيع الامارات مع الاحتلال "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، وخذلان للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

الأكثر مشاهدة

متعلقات