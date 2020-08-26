مفتي القدس يقدم استقالته من عضوية "منتدى تعزيز السلم" في الامارات

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، تقديم استقالته من عضوية مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

جاءت استقالة الشيخ محمد حسين، في أعقاب اعلان الامارات تطبيعها مع (إسرائيل) الشهر الحالي، برعاية الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح حسين في حديث صحفي، ان استقال من منصبه بسبب إصدار المجلس المذكور بيانًا يشيد بقرار الإمارات العربية المتحدة الخاص بالتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اجتماعه العاشر في 15-8-2020".

وعدّ خطيب المسجد الأقصى، تطبيع الامارات مع الاحتلال "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، وخذلان للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".