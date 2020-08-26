د. الهندي يقدم تعازيه لعوائل شهداء سرايا القدس الأربعة في حي الشجاعية

تقدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، اليوم الأربعاء، بالتعزية الحارة والمواساة من عوائل شهداء سرايا القدس الأربعة، الذين ارتقوا أول أمس، أثناء مهمة الاعداد والتجهيز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعرب د. الهندي خلال حديثه مع أباء الشهداء واخوانهم، عن تعازيه الحارة ومواساته، مؤكداً اعتزاز حركة الجهاد وفخرها بالشهداء وذويهم والوفاء لوصاياهم بالتمسك بالمقاومة.

الثلاثاء، زفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثُلة من مجاهديها ارتقوا أثناء الإعداد والتجهيز شرق غزة، وهم:

-الشهيد القائد الميداني/ إياد جمال علي الجدي (42 عاماً).

-الشهيد المجاهد/ معتز عامر صلاح المبيض (29 عاماً).

-الشهيد المجاهد/ يعقوب منذر يعقوب زيدية (25 عاماً).

-الشهيد المجاهد/ يحيى فريد خليل المبيض (23 عاماً).

وأوضحت أن الشهداء ارتقوا مساء الاثنين الموافق 24/8/2020م، أثناء الإعداد والتجهيز شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأكدت سرايا القدس في بيان لها، على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

وسألت الله تعالى أن يتقبل شهداؤها ويسكنهم فسيح جناته، وأن يجعل جهادهم خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهلهم وأحبابهم ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً على طريق التحرير وناراً تحرق المحتلين.