الاحتلال يزرع عبوات ناسفة في قرية كفر قدوم بقلقيلية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن زرع قوات الاحتلال الإسرائيلي عبوات ناسفة في شرق محافظة قلقيلية بالضفة المحتلة، لمنع إقامة المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

وأكد صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال اعترف، بأن جنوده زرعوا عبوات ناسفة على جانب شارع في قرية كفر قدوم، بادعاء "ردع" مواطني القرية ومنعهم الخروج بالمسيرة.

وأوضحت "هآرتس"، أن دورية عسكرية اقتحمت قرية كفر قدوم ليلة الأربعاء الماضي، وزرعت ثلاث عبوات ناسفة في احدى الشوارع، وخبأوا العبوات بوضع حجارة وقطع قماش وصناديق ذخيرة فوقها.

وأدعت أن الجيش وضع قنابل صوتية من دون مواد متفجرة أخرى، "في منطقة مفتوحة وغير مأهولة" في المحافظة.

الخميس، أصيب مواطن فلسطيني في كفر قدوم عند محاولته رفع صندوق كرتون بها عبوة، زرعها الاحتلال، وقد انفجرت به، ووصفت جراحة بالطفيفة.

ويتظاهر الأهالي قرية كفر قدوم، كل يوم جمعة من الأسبوع، تنديدا بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وعمليات القمع "الإسرائيلية".