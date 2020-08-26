نتنياهو وغانتس يهددان حزب الله

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء26/8/2020 حزب الله اللبناني ، تعقيبا على تبادل إطلاق النار عند الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، الليلة الماضية، قائلاً "انصح حزب الله بألا يختبر قوة إسرائيل الساحقة على حد زعمه، فيما هدد وزير الحرب "الإسرائيلي"، بيني غانتس، بضربة عسكرية شديدة في حال تكرار هجمات حزب الله.

وقال نتنياهو" إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى إطلاق حزب الله النار باتجاه قواتنا. ولن نتحمل أي عدوانية ضد مواطنينا وسنرد بشدة على أي هجوم ضدنا".

وتابع نتنياهو أنه "أنصح حزب الله ألا يحاول اختبار قوة إسرائيل الساحقة. وحزب الله يشكل مرة أخرى خطرا على دولة لبنان بسبب عدوانيته". وذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو أجرى مشاورات مع غانتس ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ومسؤولين آخرين.

واعتبر غانتس أنه "استمرت الليلة الماضية التحديات الأمنية في الشمال والجنوب أيضا. وسنواصل العمل من أجل تحقيق الهدوء المطلق في جنوب البلاد. وفي الشمال، لن نسمح لنصر الله باستهداف جنودنا أو دولتنا. وسنرد بشدة على أي حدث عند الحدود".